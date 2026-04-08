Sabato 11 aprile alle 9 nell’Auditorium dell’Ospedale San Donato di Arezzo si terrà la presentazione di un nuovo libro intitolato “Codice Caremani. Il capitale umano in sanità”. L’evento si svolgerà in un contesto ospedaliero e coinvolgerà professionisti e addetti ai lavori del settore sanitario. La pubblicazione si focalizza sugli aspetti legati alle risorse umane nel campo della sanità e sarà disponibile per il pubblico presente.

Arezzo, 8 aprile 2026 – “Codice Caremani. Il capitale umano in sanità” è il titolo del libro che sarà presentat sabato 11 aprile alle ore 9, nell’Auditorium dell’Ospedale San Donato di Arezzo. Autore il dr Marcello Caremani, già direttore di Malattie infettive dell’ospedale di Arezzo, che a partire dalla sua esperienza professionale e umana, propone una riflessione ampia sul valore delle competenze, della formazione e delle relazioni dentro il sistema sanitario. Il libro muove dalla convinzione che la tenuta di un servizio sanitario non dipenda soltanto da strutture, tecnologie e protocolli, ma soprattutto dalle persone che ogni giorno lo rendono vivo e operativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Codice Caremani: al San Donato di Arezzo un libro sul capitale umano in sanità

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