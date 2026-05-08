A Montelupo Fiorentino è in corso la quarta edizione del “Festival Ipotetico - L’arte dell’unicità”, un evento che unisce arte, disabilità, circo e teatro. La manifestazione, inaugurata nel 2022, si svolge all’interno del tendone del circo chapiteau di Spazio Ipotetico. L’obiettivo è mettere in mostra le capacità artistiche di persone con disabilità attraverso spettacoli e performance variegate.

MONTELUPO FIORENTINO Torna puntuale come ogni anno il “ Festival Ipotetico - L’arte dell’unicità “, giunto alla sua quarta edizione dall’inaugurazione del tendone da circo chapiteau di Spazio Ipotetico del 2022. Siamo a Montelupo Fiorentino, dove è sbocciato nel tempo un festival artistico che intreccia i temi dell’arte e della disabilità. Da stasera e per tutto il weekend, tre giornate durante le quali si alterneranno laboratori, spettacoli, restituzioni di progetti, mostre, live painting e una rete di animazioni, banchini e stand di associazioni e realtà attive sul tema. I linguaggi coinvolti saranno quelli del circo, della clownerie, del teatro, della danza, della pittura, della narrazione e del gioco, in un susseguirsi di eventi aperti e accessibili a tutte le persone.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival Ipotetico. Arte e disabilità tra circo e teatro

Notizie correlate

Leggi anche: Settimo Torinese capitale del circo contemporaneo: torna il Nice Festival tra Chapiteau e teatro

Leggi anche: Circo, tra arte umana ed animali come attrazione

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Festival Ipotetico. Arte e disabilità tra circo e teatro.

Festival Ipotetico. Arte e disabilità tra circo e teatro. Stefano Tamborrino orchestra speciale New Naif. , che stasera alle 20.30 inaugurerà il Festival Ipotetico, la manifestazione che unisce arte e disabilità. lanazione.it

Festival Ipotetico. Arte e inclusione oltre la disabilitàTre giorni di arte, circo, danza, laboratori, spettacoli, musica e incontri che parlano di inclusione, comunità e creatività. Il Festival Ipotetico torna a Montelupo Fiorentino con una terza ... lanazione.it