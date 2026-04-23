Settimo Torinese capitale del circo contemporaneo | torna il Nice Festival tra Chapiteau e teatro

A Settimo Torinese torna il Nice Festival, giunto alla sua quinta edizione, dedicato al circo contemporaneo. L’evento si svolgerà dal 30 aprile al 10 maggio 2026, coinvolgendo diversi spazi della città come piazze, parchi e teatri. Durante i dieci giorni, saranno presentati spettacoli e performance provenienti da vari artisti, con un programma distribuito tra attività all’aperto e rappresentazioni al chiuso.

Il magico mondo del circo contemporaneo si riprende la scena a Settimo Torinese. Dal 30 aprile al 10 maggio 2026, la città ospiterà la quinta edizione del Nice Festival, un evento diffuso che trasformerà piazze, parchi e teatri in palcoscenici a cielo aperto. Ideata dal Centro Nazionale di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate NICE Festival, a Chieri torna la quinta edizione dal 12 al 19 aprile: otto giorni di circo contemporaneo internazionaleIl circo contemporaneo torna protagonista a Chieri dal 12 al 19 aprile 2026 con la quinta edizione del NICE Festival. "Vertigine di Giulietta" di compagnia Blucinque al Nice Festival SettimoUno spettacolo di teatrodanza che esplora oscillazione, volo e perdita di equilibrio in uno spazio fluido e concettuale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Piastra si trova in Cina, ma su Facebook è sempre qui; Weekend a Torino: gli appuntamenti da non perdere, cosa fare in città e fuori sabato 18 e domenica 19 aprile; Torino, accoltellarono un 53enne per un debito di 30 mila euro: quattro arresti. Fermato anche un pensionato di 78 anni; Puntata del 14/04/2026. Vivaldi risuona a Settimo Torinese per Antiqua 2026: il 26 aprile un concerto gratuito nella Chiesa di Santa CroceDomenica 26 aprile a Settimo Torinese si tiene il concerto gratuito di Antiqua 2026. Musiche di Vivaldi eseguite dal Coro Adorno e dall'Accademia del Ricercare ... torinotoday.it Antiqua a Settimo Torinese con Vivaldi: la rassegnaAntiqua 2026 torna a Settimo Torinese (To) per il quarto appuntamento della stagione intitolata Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione. Il Coro Adorno di Reggio-Emilia, con l’Acc ... torinotoday.it L’operazione si è svolta venerdì 17 nei comuni di Torino, Leinì, Settimo Torinese e Biella - facebook.com facebook