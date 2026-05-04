Omicidio Iannitti | il maltempo blocca i rilievi sulla casa dell’accusato

Le indagini sull’omicidio di Iannitti sono state temporaneamente interrotte a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito di effettuare i rilievi nella casa dell’accusato. Le operazioni di ispezione sono state posticipate fino a quando il maltempo non consentirà di accedere agli ambienti. Gli inquirenti attendono di raccogliere elementi chiave all’interno dell’abitazione, tra cui eventuali tracce di DNA o altri reperti utili all’indagine.

? Cosa scoprirai Come influirà il ritardo dei rilievi sulla solidità delle prove?. Quali dettagli cruciali attendono gli inquirenti nella casa di Uratoriu?. Perché i familiari hanno dovuto fornire il materiale biologico?. Cosa ha chiesto il padre di Vincenzo riguardo ai social media?.? In Breve Rilievi tecnici presso l'abitazione di Victor Uratoriu inizialmente fissati per il 30 aprile.. Identificazione della salma di Vincenzo Iannitti tramite prelievo biologico dai genitori.. Appello di Marco Iannitti per evitare polemiche sui social media dopo il delitto.. Rallentamento indagini scientifiche nel litorale domizio a causa della pioggia battente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Iannitti: il maltempo blocca i rilievi sulla casa dell’accusato Notizie correlate Omicidio Iannitti: rinviati i rilievi per il maltempo, attesa per l’autopsiaSlittano a causa del maltempo i rilievi scientifici nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Vincenzo Iannitti, il 20enne ucciso nei giorni scorsi... 01/05 – Israele blocca la Flotilla vicino Creta – Garlasco, Sempio accusato dell’omicidio di Chiara Poggi – Lettera di richiamo Rai a RanucciIsraele blocca la Flotilla vicino Creta, arrestati 175 attivisti, fra loro 23 italiani. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Omicidio Iannitti: rinviati i rilievi per il maltempo, attesa per l’autopsia; Omicidio di Vincenzo Iannitti, polizia scientifica sul luogo del ritrovamento del corpo. Omicidio Iannitti: rinviati i rilievi per il maltempo, attesa per l’autopsiaSlittano a causa del maltempo i rilievi scientifici nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Vincenzo Iannitti, il 20enne ucciso nei giorni scorsi a Sessa Aurunca. Le operazioni, previste presso l’ ... casertanews.it L'omicidio di Vincenzo Iannitti, il racconto: «Odore troppo forte, così è partita una segnalazione. I due ragazzi? Cresciuti insieme»Era scomparso un mese fa, il 18 marzo scorso, dalla provincia di Caserta: ritrovato senza vita. Il cadavere di Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca, era in avanzato stato ... ilmattino.it Omicidio di Vincenzo Iannitti, polizia scientifica sul luogo del ritrovamento del corpo https://www.ecaserta.com/news/448320146950/omicidio-di-vincenzo-iannitti-polizia-scientifica-sul-luogo-del-ritrovamento-del-corpoet - facebook.com facebook Si terrà domani mattina, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l'udienza di convalida del fermo del 19enne Victor Uratoriu, reo confesso dell'omicidio del suo amico Vincenzo Iannitti, 20 anni, il cui corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenut x.com