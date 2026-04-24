Apple rivoluziona il futuro | 6 nuovi prodotti tra AI e robotica

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple ha annunciato il lancio di sei nuovi prodotti tra il 2026 e il 2028, che includono occhiali intelligenti, robot domestici e dispositivi con funzioni di intelligenza artificiale controllate da iPhone. Questi sviluppi si inseriscono in un piano di innovazione che mira a integrare la robotica e la tecnologia AI nel suo ecosistema. La società ha rilasciato dettagli sui tempi di uscita e sulle caratteristiche principali di ciascun dispositivo.

? Cosa sapere Apple pianifica il lancio di sei nuovi prodotti tra il 2026 e il 2028.. L'ecosistema integrerà smart glasses, robotica domestica e funzioni AI gestite da iPhone.. Tra la fine del 2026 e il 2027 Apple progetta di lanciare sei nuove categorie di prodotti, espandendo il proprio dominio verso l’intelligenza artificiale personale, i dispositivi indossabili e la domotica avanzata. Secondo le indiscrezioni di Mark Gurman, la strategia punta a superare i confini attuali dell’ecosistema tramite una serie di hardware progettati per interagire profondamente con Siri e le funzioni AI gestite dall’iPhone. L’evoluzione dell’indossabile: tra smart glasses e il nuovo Pendant AI.🔗 Leggi su Ameve.eu

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