Apple rivoluziona il futuro | 6 nuovi prodotti tra AI e robotica

Apple ha annunciato il lancio di sei nuovi prodotti tra il 2026 e il 2028, che includono occhiali intelligenti, robot domestici e dispositivi con funzioni di intelligenza artificiale controllate da iPhone. Questi sviluppi si inseriscono in un piano di innovazione che mira a integrare la robotica e la tecnologia AI nel suo ecosistema. La società ha rilasciato dettagli sui tempi di uscita e sulle caratteristiche principali di ciascun dispositivo.

? Cosa sapere Apple pianifica il lancio di sei nuovi prodotti tra il 2026 e il 2028.. L'ecosistema integrerà smart glasses, robotica domestica e funzioni AI gestite da iPhone.. Tra la fine del 2026 e il 2027 Apple progetta di lanciare sei nuove categorie di prodotti, espandendo il proprio dominio verso l’intelligenza artificiale personale, i dispositivi indossabili e la domotica avanzata. Secondo le indiscrezioni di Mark Gurman, la strategia punta a superare i confini attuali dell’ecosistema tramite una serie di hardware progettati per interagire profondamente con Siri e le funzioni AI gestite dall’iPhone. L’evoluzione dell’indossabile: tra smart glasses e il nuovo Pendant AI.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple rivoluziona il futuro: 6 nuovi prodotti tra AI e robotica Notizie correlate Apple cambia il modo di annunciare i nuovi prodotti e inizia la prossima settimanal’ecosistema apple sta sperimentando un nuovo modello di lancio: invece di un classico evento, l’azienda propone una sequenza di comunicati stampa... Apple rivoluziona iPhone 18: nuovi ritmi e tagli per la crisi memorieLa strategia commerciale di Apple per la prossima linea di smartphone potrebbe subire una trasformazione radicale a causa delle attuali difficoltà... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Su iPhone 18 Pro, Apple rivoluziona la fotocamera, cosa aspettarsi; Rivoluzione in casa Apple: Tim Cook non sarà più CEO; Tim Cook si dimette dopo 15 anni: John Ternus la persona migliore per guidare Apple nel futuro; Rivoluzione in Apple, John Ternus Ceo da settembre, la sfida dell'IA. Apple rivoluziona il futuro: occhiali smart AI in arrivo, iPhone pieghevole pronto al debutto e iPhone Air al centro della strategiaApple prepara il debutto degli occhiali smart senza display entro il 2027, puntando su AI e integrazione con iPhone, mentre prosegue lo sviluppo dell’iPhone pieghevole e di nuovi dispositivi indossabi ... news.fidelityhouse.eu Apple vuole rivoluzionare il mercato con i chip a meno di 1 nm mentre TSMC accelera la roadmap verso il futuro dei semiconduttoriTSMC punta a sviluppare chip sub-1 nm entro il 2029, con Apple tra i possibili primi utilizzatori. Dopo i 2 nm e il nodo a 1,4 nm previsto per il 2028, l'industria affronta nuove sfide. multiplayer.it Apple rivoluziona l'assistenza tecnica per Apple Watch, eliminando finalmente la necessità di spedire il dispositivo in un centro riparazioni per semplici problemi software. La nuova procedura permetterà ai tecnici degli Apple Store di effettuare il ripristino comp - facebook.com facebook Rivoluzione in Apple, John Ternus Ceo da settembre, la sfida dell'IA. L'attuale AD Tim Cook diventa presidente esecutivo. #ANSA x.com