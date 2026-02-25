Sanremo 2026 Ermal Meta chi è | gli esordi l’amore per le figlie la ‘quasi’ squalifica con Moro

Ermal Meta partecipa a Sanremo 2026 dopo aver rischiato la squalifica con Moro, a causa di un errore durante le prove. La sua presenza nel concorso deriva dalla volontà di continuare a sfidarsi nel mondo musicale, dopo aver già preso parte a cinque edizioni precedenti. Meta è conosciuto per il suo stile sincero e le sue canzoni che parlano di esperienze personali e difficoltà. La sua carriera si è consolidata anche grazie all’amore per le sue figlie, che lo ispirano.

(Adnkronos) – Ermal Meta è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Torna in gara alla kermesse canora per la sesta volta. Il suo percorso include la vittoria nel 2018 con ‘Non mi avete fatto niente’ in coppia con Fabrizio Moro e altre partecipazioni, tra cui nel 2010 e nel 2016 tra le ‘Nuove proposte’. Ermal Meta (‘vento di montagna’ in albanese) nasce il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania, poi a 13 anni si trasferisce a Bari con la mamma, la sorella e il fratello. Fin dalla tenera età, l’artista mostra una grande passione per il mondo della musica. Il debutto arriva nel 2006, quando entra come chitarrista nel gruppo ‘Ameba 4’ e partecipa, sempre insieme alla band, al Festival di Sanremo nella sezione Giovani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ermal Meta a Sanremo con “Stella stellina”: a chi è dedicata. Il trionfo nel 2018, il rapporto con Moro, l’Eurovision: storia di un narratore inquietoErmal Meta porta a Sanremo 2026 il brano “Stella stellina” per celebrare il suo percorso musicale, che ha preso slancio dopo il successo del 2018.

Al Festival 2026 porta la sua idea di canzone come responsabilità. Non è un debutto, né un'operazione nostalgia: è il ritorno di un autore che ha sempre usato il palco come spazio di racconto, personale e civile insieme

