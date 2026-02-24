Ermal Meta a Sanremo con Stella stellina | a chi è dedicata Il trionfo nel 2018 il rapporto con Moro l’Eurovision | storia di un narratore inquieto

Ermal Meta porta a Sanremo 2026 il brano “Stella stellina” per celebrare il suo percorso musicale, che ha preso slancio dopo il successo del 2018. La canzone, dedicata a una persona speciale, riflette le sue emozioni e le esperienze vissute nel tempo. Meta ha spiegato come questa composizione rappresenti un momento importante della sua carriera. La partecipazione al festival segna un’altra tappa nel suo rapporto con la manifestazione.

© Quotidiano.net - Ermal Meta a Sanremo con “Stella stellina”: a chi è dedicata. Il trionfo nel 2018, il rapporto con Moro, l’Eurovision: storia di un narratore inquieto

Ermal Meta partecipa al Festival di Sanremo 2026 fra i Big con il brano “Stella stellina”, aprendo un nuovo capitolo in un rapporto con l’Ariston che negli anni è stato decisivo. Non è un debutto, né un’operazione nostalgia: è il ritorno di un autore che ha sempre usato il palco come spazio di racconto, personale e civile insieme. Guida al Festival di Sanremo 2026: partecipanti, ospiti, duetti, voto e televoto. Il programma delle serate Dall’Albania all’Italia nel segno della musica. Nato a Fier, in Albania, nel 1981, Ermal Meta si trasferisce in Italia da ragazzo con la madre i fratelli, stabilendosi a Bari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con la canzone Stella stellina: storia di una bambina palestinese. Il video di Amica.itErmal Meta partecipa a Sanremo 2026 con il brano Stella stellina, che racconta la storia di una bambina palestinese. Leggi anche: Ermal Meta a Sanremo 2026 e il ritorno politico con “Stella Stellina” Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo della canzone; Stella stellina: la ninna nanna di Ermal Meta a Sanremo 2026; Stella stellina di Ermal Meta – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Sanremo: i bookie quotano anche il miglior testo, in pole Ermal Meta. Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con Stella Stellina: testo e significato del branoDopo la sua ultima partecipazione nel 2021 con Un milione di cose da dirti, Ermal Meta torna in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Stella Stellina, «un brano ... cosmopolitan.com Ermal Meta canta Stella stellina – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Ermal Meta canta Stella stellina – Il testo e il significato della canzone che il cantautore presenta in gara a Sanremo 2026. superguidatv.it Festival di Sanremo 2026: l'ordine d'uscita dei cantanti Ditonellapiaga Michele Bravi Sayf Mara Sattei Dargen D’amico Arisa Luché Tommaso Paradiso Elettra Lamborghini Patty Pravo Samurai Jay Raf J-Ax Fulminacci Levante Fedez e Masini Ermal Meta S - facebook.com facebook Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D'amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Broc x.com