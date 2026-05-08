Festa della Mamma | torna in piazza l' Azalea della Ricerca

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, si svolgerà nuovamente in piazza l’evento dell’Azalea della Ricerca organizzato dalla Fondazione Airc. La manifestazione prevede l’allestimento di stand e punti di raccolta fondi per sostenere progetti di ricerca sul cancro. La giornata coinvolgerà volontari e cittadini che potranno contribuire acquistando le azalee e partecipando alle iniziative previste.

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Torna domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc. È uno degli eventi più attesi, che coinvolge migliaia di volontari in tutta Italia, con oltre 4000 piazze impegnate per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le.🔗 Leggi su Reggiotoday.it L'Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna per la Festa della Mamma Notizie correlate Festa della Mamma, torna l’Azalea della Ricerca AIRC: raccolta fondi anche a TarantoTarantini Time QuotidianoIn occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, torna anche a Taranto l’appuntamento con “L’Azalea della Ricerca”,... Festa della Mamma, un’azalea a sostegno della ricerca per fermare i tumoriIn occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, tornano le Azalee della Ricerca di Fondazione AIRC in 3. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; Festa della Mamma 2026: l'Azalea della Ricerca torna in 3.900 piazze per curare il cancro; Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Un appuntamento speciale per la Festa della Mamma: allo Juventus Museum torna la Detective Adventure. 8 maggio, festa dellla mamma: oggi si celebra l’amore più grande del mondoLa Festa della Mamma è uno di quei momenti capaci di attraversare il tempo senza perdere significato. Una ricorrenza che, anno dopo anno, torna a ricordare il valore dell’amore materno, della cura quo ... livornopress.it Auguri buona festa della mamma 2026 | Frasi e immagini per i messaggi WhatsApp da inviare il 10 maggioUna nuovissima carrellata di consigli per gli auguri buona festa della mamma 2026: dalle frasi alle immagini, gli spunti di oggi ... ilsussidiario.net FESTA DELLA MAMMA CLASSE PRIMA PICCOLA ATTIVITA' facebook