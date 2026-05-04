Festa della Mamma un’azalea a sostegno della ricerca per fermare i tumori

Domenica 10 maggio si celebra la Festa della Mamma e, come ogni anno, tornano le Azalee della Ricerca di Fondazione AIRC. L'iniziativa coinvolge tre città italiane, dove saranno distribuite piante di azalea per sostenere la lotta contro i tumori. La raccolta fondi viene utilizzata per finanziare progetti di ricerca scientifica nel campo oncologico. La giornata prevede anche momenti di informazione e sensibilizzazione rivolti al pubblico.

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, tornano le Azalee della Ricerca di Fondazione AIRC in 3.900 piazze in tutta Italia, per rendere i tumori femminili sempre più curabili. Le Azalee della Ricerca da acquistare online Acquista su Amazon I numeri dei tumori femminili. Nel 2025 in Italia sono state stimate 179.800 nuove diagnosi di cancro nelle donne, circa 1 su 3 ne è colpita nel corso della vita. I più frequenti sono i tumori alla mammella (31,1% di tutte le diagnosi di cancro nel genere femminile), colon-retto (10,5%), polmone (9,1%), melanoma (4,7%) e utero (4,6%). Le donne sviluppano mediamente meno tumori e superano la malattia più spesso rispetto agli uomini.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Festa della Mamma, un’azalea a sostegno della ricerca per fermare i tumori Notizie correlate Festa della Donna, a Palazzo Spiga una sfilata-evento a sostegno dell'Associazione Tumori ToscanaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il pomeriggio prende il via alle 17. "Un click per la ricerca", shooting fotografici solidali a sostegno della ricerca sul cancroUn Click per la Ricerca è un’iniziativa solidale di Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro in collaborazione con Insolito Lab, studio di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aperta la biglietteria per la sfida contro Varese con una promozione speciale per la Festa della Mamma; Cara mamma, quest'anno ti porto a festeggiare in SPA: ecco dove; Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno; Fiumicino celebra la Festa della Mamma: una giornata tra i fiori. Idee regalo per la Festa della Mamma scelte dalla redazione di CosmopolitanPensieri (piccoli e grandi) per tutti i gusti: qualunque siano le sue passioni, i suoi hobby o le sue piccole ossessioni, una selezione di spunti, anche last minute, per trovare l’idea perfetta ... cosmopolitan.com 20 regali per la Festa della mamma 2026: i consigli di Vogue Italia tra lifestyle, fashion e beautyFashion e beauty, ma anche libri personalizzati ed esperienze per due ? ecco cosa regalare alla tua mamma per la sua festa ... vogue.it Buona festa della Mamma Zeppolone cuore - facebook.com facebook