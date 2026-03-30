Le autorità stanno indagando sulla morte di una madre e di suo figlio avvenuta in un laghetto artificiale isolato. Sul luogo sono stati trovati un passeggino abbandonato e altri elementi che saranno analizzati nelle prossime ore. Le autopsie e le testimonianze raccolte aiuteranno a fare chiarezza sulla dinamica degli eventi. La vicenda si svolge in una zona rurale, lontana da centri abitati.

Castelguglielmo, 30 marzo 2026 – L’ autopsia e le indagini chiariranno cosa è realmente successo in quel laghetto artificiale. Una tragedia che ha visto la morte di una donna 38 anni e il proprio figlio di quindici mesi, di nazionalità cinese, in un’area a ridosso della Transpolesana. Sul fronte delle indagini, il Procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, ha aperto formalmente un fascicolo a carico di ignoti per l’ipotesi di reato di omicidio. Una misura che ha permesso il conferimento dell’incarico per la consulenza medico legale autoptica in data odierna. Una tragica notizia sconvolge il Modena calcio: è morta la piccola Nina, 10 anni, nipote del presidente Carlo Rivetti Proseguono le indagini: tutte le piste investigative restano aperte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I punti oscuri della morte di mamma e figlio: il laghetto isolato, il passeggino abbandonato, le testimonianze

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