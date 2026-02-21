Coraggiose e riformiste Sulla tenacia delle donne costruita la democrazia e l’idea della Repubblica

Per primo, le donne italiane hanno dimostrato grande determinazione nel plasmare la storia della repubblica. La loro partecipazione attiva ha spesso passato inosservata nei libri di testo, anche se hanno contribuito a rafforzare i valori democratici. La loro presenza si manifesta in azioni concrete, come l’impegno nelle lotte sociali e nel voto. Questa realtà rivela che la nascita della Repubblica è anche il risultato di storie di donne coraggiose e tenaci.

Repubblica, sostantivo femminile, ma nel racconto della nascita della moderna forma di governo italiana che viene fatto sui libri di storia, il contributo delle donne appare marginale, accessorio. Eppure il processo di transizione dal fascismo alla democrazia repubblicana, ha visto protagoniste numerose figure femminili che, attraverso l'antifascismo, la partecipazione all'Assemblea Costituente e l'impegno riformatore, hanno contribuito in modo decisivo alla definizione dei principi fondamentali dello Stato democratico. Nell'80° anniversario del voto alle donne, per parlarne il collegio Ghislieri, in collaborazione con l'Istituto pavese per la storia della resistenza e dell'età contemporanea e Iuss, Scuola universitaria superiore Pavia, ha organizzato il ciclo di conferenze dal titolo " Una Repubblica al femminile " che intende sottolineare il ruolo fondamentale delle donne nella Resistenza, nella stesura della Costituzione e nelle grandi riforme civili e sociali del dopoguerra.