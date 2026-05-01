Piacenza la Galleria Ricci Oddi riapre | 250 opere e ingresso gratis

La Galleria Ricci Oddi di Piacenza ha riaperto al pubblico dopo i lavori di restauro, presentando una collezione di 250 opere d'arte. L’ingresso è gratuito fino alla prossima domenica, con l’obiettivo di favorire l’accesso e la fruizione del patrimonio artistico. La riapertura è stata annunciata ufficialmente, e i visitatori possono ora ammirare le opere restaurate e valorizzate.

? Cosa sapere La Galleria Ricci Oddi di Piacenza riapre con 250 opere dopo il restauro.. L'ingresso resta gratuito fino a domenica prossima per valorizzare il patrimonio artistico.. La Galleria Ricci Oddi di Piacenza riapre al pubblico dopo i lavori di restauro, offrendo un percorso rinnovato che mette in luce oltre 250 opere tra l’Ottocento e il Novecento fino a domenica prossima con ingresso gratuito. Situata in via San Siro, nelle immediate vicinanze del Giardino della Memoria, la struttura piacentina rappresenta un caso unico dove l’architettura e la collezione privata si fondono in un unico organismo. La storia del sito affonda le radici nella volontà di Giuseppe Ricci Oddi, nobile collezionista che decise di trasformare un ex convento in una dimora dedicata all’arte moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, la Galleria Ricci Oddi riapre: 250 opere e ingresso gratis Notizie correlate Riapre nella nuova veste la galleria Ricci OddiDa martedì 28 aprile la galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza inaugura una nuova fase della sua storia, presentando al pubblico l’esito... Ricci Oddi riapre le porte: nuovo volto e sale rinnovate a PiacenzaLa Galleria di arte moderna Ricci Oddi di Piacenza si prepara a un momento di profonda trasformazione, segnato dalla riapertura delle sale espositive... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuova vita per la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza; La Galleria Ricci Oddi di Piacenza rinasce: il museo torna rinnovato; Il nuovo volto della Galleria Ricci Oddi; Riapre nella nuova veste la galleria Ricci Oddi. La Galleria Ricci Oddi di Piacenza è stata rinnovata. Ecco com’è cambiata dopo i lavori (finanziati dai cittadini)Dal 28 aprile 2026 la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza riapre tutti gli ambienti dopo un importante intervento di riqualificazione e riallestimento delle 22 sale ... artribune.com Con il nuovo allestimento, la Galleria Ricci Oddi di Piacenza è un museo per lo sguardoPresentato il nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza: un progetto dove l’architettura diventa visione ... exibart.com Presentato il nuovo allestimento della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza: un progetto museale unico in Italia, dove l’architettura, dalla luce zenitale alla sequenza degli spazi, diventa dispositivo di visione x.com Nuova vita per la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza Concluso un importante progetto di riqualificazione e riallestimento che ha coinvolto gli ambienti museali. Dal 28 aprile al 3 maggio 2026 l' accesso è gratuito. Il nuovo progetto di riqualific - facebook.com facebook