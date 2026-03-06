8 marzo al museo | ingresso gratuito per tutte le donne a Villa Frigerj e alla Civitella

Domenica 8 marzo, le donne potranno visitare gratuitamente i musei archeologici nazionali di Chieti, tra cui Villa Frigerj e la Civitella, così come i parchi archeologici, i complessi monumentali e altri luoghi della cultura statali. Questa iniziativa prevede l’ingresso libero per tutte le donne in occasione della giornata internazionale dedicata alla donna. L’offerta si applica a tutte le strutture culturali statali coinvolte.

Per rimanere in tema, a Chieti è in programma anche una visita guidata congiunta (al costo di 8 euro, prenotazione obbligatoria al 339-6762505) "Storie di donne, principesse e dee": si parte alle 16.30 dal museo archeologico la Civitella alla scoperta delle figure femminili che hanno reso grande questa terra.

