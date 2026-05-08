festa con il maltempo niente san nicola a mare per bari

A Bari, la tradizionale processione di San Nicola a mare è stata annullata a causa del maltempo. Dopo la messa celebrata dall’arcivescovo sul molo, la statua del santo è stata caricata sulla motopesca Giovanni Paolo II, ma l’evento non si è svolto come previsto. La presenza di pioggia e venti forti ha impedito la tradizionale uscita in mare per la processione.

Niente San Nicola a mare per i baresi. La statua, dopo la messa officiata dall'arcivescovo monsignor Giuseppe Satriano al molo, è stata imbarcata sulla motopesca Giovanni Paolo II, ma il tentativo è fallito e a causa della pioggia si è stati costretti a rientrare al molo. Ora la statua sosterà lì fino a stasera, quando dovrebbe esserci una processione in forma ridotta. Sempre a causa del maltempo, in forse anche il sorvolo delle Frecce Tricolore previsto per oggi pomeriggio alle 17. La giornata di ieri Anche quest’anno il corteo storico di San Nicola si è confermato come uno dei momenti più suggestivi e attesi per Bari. Accogliendo...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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