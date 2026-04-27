A Bari, dal 26 aprile al 22 maggio 2026, si terranno le celebrazioni dedicate a San Nicola, con riti che risalgono a secoli fa. Tra gli eventi previsti ci sono il volo delle Frecce Tricolori e una processione che si svolgerà in mare l’8 maggio. La città si prepara a ospitare queste manifestazioni tradizionali, che coinvolgono diverse attività religiose e aeronautiche.

? Cosa sapere Bari celebra San Nicola dal 26 aprile al 22 maggio 2026 con riti millenari.. Il programma include il sorvolo delle Frecce Tricolori e la processione marittima dell'8 maggio.. Bari si prepara a vivere un ciclo di celebrazioni che dal 26 aprile al 22 maggio 2026 vedrà la città trasformata dalla devozione per San Nicola, tra riti millenari e il saluto acrobatico delle Frecce Tricolori. La comunità barese e migliaia di fedeli si stringeranno attorno ai momenti salienti di questa edizione, che commemora con solennità i legami indissolubili tra il Santo e la sua terra. Il percorso spirituale è iniziato già lunedì 20 aprile con la commemorazione del 939° anniversario della partenza delle Reliquie da Mira avvenuta nel 1087.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, San Nicola 2026: tra riti millenari e il volo delle Frecce

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