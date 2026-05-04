La stagione 2026 del Campionato Italiano GT Endurance prende il via sul circuito di Misano Adriatico. La prima tappa vede protagonista la squadra Ebimotors, con gli eventi in programma e gli orari delle dirette trasmesse in diretta streaming. La gara si svolge sul tradizionale tracciato, con gli appassionati che potranno seguire le competizioni attraverso le trasmissioni ufficiali.

La stagione di Ebimotors nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance parte sul tortuoso anello di Misano Adriatico. Sulla pista dedicata a Marco Simoncelli, lunga soli 4.226 metri sarà impegnata, in classe GT3 AM la verde Porsche 911 GT3 R EVO numero 44. Sull’auto si alterneranno Paolo Venerosi, Alessandro Baccani e Leonardo Caglioni. La manifestazione si svolgerà nelle giornate dell’8-9 e 10 maggio. Dopo anni di partecipazioni nelle Sprint Ebimotors ritorna quindi alle gare di durata, con la volontà di ben figurare in un campionato, che, seguendo le orme di quanto è accaduto ad Imola nel debutto stagionale 2026 (Sprint), si preannuncia scoppiettante e di livello elevato.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Campionato Italiano GT Endurance 2026: si parte da Misano. Orari e dirette

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