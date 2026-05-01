GT Endurance 2026 | Ponzio e la Ferrari 296 puntano al titolo

Nel campionato GT Endurance 2026, il team ha schierato Riccardo Ponzio a bordo di una Ferrari 296 durante la gara a Misano. L’obiettivo dichiarato è la conquista del titolo stagionale. La partecipazione si inserisce nel tentativo del team di ottenere il massimo risultato in questa competizione. La corsa si è svolta nel circuito di Misano, con attenzione alle prestazioni della Ferrari 296 e ai risultati di Ponzio.

? Cosa sapere Miki Rutili schiera Riccardo Ponzio con la Ferrari 296 al campionato di Misano.. L'obiettivo del team è la conquista del titolo GT Endurance 2026.. Il 10 maggio prossimo, il circuito di Misano ospiterà l’apertura del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026, segnando l’inizio di una stagione in cui Miki Rutili Management punta tutto sulla guida di Riccardo Ponzio con la Ferrari 296 GT3 Evo numero 51. L’annuncio ufficiale, che coinvolge direttamente il team fermano guidato da Miki Rutili, definisce una strategia sportiva estremamente ambiziosa per il nuovo anno agonistico. L’obiettivo dichiarato non è la semplice partecipazione, ma la conquista del titolo campionatissimo attraverso un progetto tecnico e umano strutturato per dominare le competizioni endurance.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GT Endurance 2026: Ponzio e la Ferrari 296 puntano al titolo Notizie correlate GT, Ferrari vince la 12h Sebring per la prima volta con la 296 GT3 EVOFerrari ha vinto di forza la 74ma edizione della 12 Ore di Sebring, secondo round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026. Ebimotors torna nel Campionato Italiano GT Endurance 2026Il ritorno in Endurance Ritorno prestigioso e senza dubbi gradito quello di Ebimotors nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026. Aggiornamenti e dibattiti «Riccardo Ponzio sulla Ferrari 51 per il 2026. Obiettivo? Il titolo» L’annuncio del manager fermano Miki RutiliMiki Rutili Management, con in testa l'omonimo manager fermano, ufficializza una delle operazioni più rilevanti della stagione 2026 del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance: Riccardo Ponzio sarà ... cronachefermane.it La Ferrari di Gai-Ponzio-Mac vince la gara del GtLa Ferrari 296 Gt3 guidata da Riccardo Ponzio, Stefano Gai e Mikkel Mac ha vinto la gara del campionato italiano Gran Turismo Endurance all'autodromo del Mugello. Dietro alla rossa n/o 50, scattata al ... ansa.it