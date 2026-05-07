FILT al volante tutela costante | presentata la lista dei candidati Filt Cgil alle elezioni per il rinnovo della Rsu alla Tep

Sono state presentate le liste dei candidati della Filt Cgil per le elezioni della Rsu alla Tep Spa, in programma dal 25 al 27 maggio. Questa mattina si è insediata la Commissione Elettorale, che ha convalidato le candidature. Le elezioni riguardano il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie all’interno dell’azienda. La Commissione ha verificato la validità delle liste prima dell’apertura delle votazioni.

Sono imminenti le elezioni per il rinnovo delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) in Tep Spa. In vista di questo cruciale appuntamento, in agenda per il 25, 26 e 27 maggio, nella mattinata di oggi si è insediata la Commissione Elettorale che ha convalidato le liste dei candidati presentate.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Accordo tra Filt Cgil e Just Eat: più ore, nuove assunzioni e tutela per i riderUna giornata decisiva per i rider di Messina: la Filt Cgil locale ha siglato un accordo quadro con Just Eat, unica azienda del settore che applica il... A3 Salerno–Pompei–Napoli, pagamenti limitati ai caselli: l'appello della Cgil e della Filt CgilForte preoccupazione per quanto sta accadendo lungo l’autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli, dove l’impossibilità di utilizzare circuiti di pagamento... Contenuti e approfondimenti Si parla di: FILT al volante, tutela costante: presentata la lista dei candidati Filt Cgil alle elezioni per il rinnovo della Rsu alla Tep. FILT al volante, tutela costante: presentata la lista dei candidati Filt Cgil alle elezioni per il rinnovo della Rsu alla TepSono imminenti le elezioni per il rinnovo delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) in Tep Spa. In vista di questo cruciale appuntamento, in agenda per il 25, 26 e 27 maggio, nella mattinata di ... parmatoday.it Vicenda Sacal, nota unitaria di Filt CGIL, Uiltrasporti e Fit Cisl: Servono responsabilità e confrontoFunctional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features. giornaledicalabria.it