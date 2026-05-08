Fermo sondaggio Tecnè | emerge il termometro sociale prima del voto

Un sondaggio condotto da Tecnè a Fermo rivela i principali temi di preoccupazione tra i cittadini prima delle elezioni. La ricerca ha anche individuato quale candidato tra quelli in corsa sia il più noto alla popolazione locale. I risultati forniscono un’immagine chiara delle priorità e del livello di riconoscibilità dei candidati in vista del voto.

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? Punti chiave Quali sono i problemi principali che preoccupano i cittadini fermani?. Chi risulta il candidato più conosciuto tra quelli in corsa?. Come cambia la preferenza elettorale se il voto fosse oggi?. Quanto influisce la qualità della vita sulla scelta del sindaco?.? In Breve Sondaggio Tecnè commissionato dalla testata locale Cronache Fermane.. Analisi incrocia qualità della vita e notorietà candidati sindaci.. Simulazione voto immediata per rilevare preferenze latenti tra i fermani.. Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio.. Il sondaggio commissionato da Cronache Fermane attraverso l’istituto Tecnè rivela le prime direttrici del sentimento popolare a Fermo in vista delle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, sondaggio Tecnè: emerge il termometro sociale prima del voto Notizie correlate Sondaggio Tecnè su Venezia: per il 62% è stata governata maleTra i dati emersi dal sondaggio Tecnè realizzato per Citynews sulle elezioni comunali di Venezia, e presentati ieri su VeneziaToday, ce n'è uno che... Verso le elezioni: Tecnè lancia per VeneziaToday il sondaggio sul prossimo sindacoIl Gruppo Citynews, editore di VeneziaToday, ha commissionato all'istituto di ricerca Tecnè un sondaggio d'opinione relativo alle elezioni... Panoramica sull’argomento Si parla di: Sondaggi 2026, Meloni sale il vantaggio, Pd in crescita, fermo il M5S, giù Vannacci. Sondaggio Dire-Tecnè: si riduce la distanza tra centrodestra e centrosinistraIl quadro che emerge del sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire con interviste effettuate il 5 e 7 maggio. dire.it Venezia, sondaggio Tecnè-Citynews: Martella (49%) in vantaggio su Venturini (41%)Alla domanda su chi, indipendentemente dalla propria preferenza personale, diventerà effettivamente sindaco di Venezia, il 45% degli intervistati punta su Andrea Martella. Il 38% ritiene invece che a ... dire.it