Sondaggio Tecnè su Venezia | per il 62% è stata governata male

Un sondaggio condotto da Tecnè per Citynews sulle elezioni comunali di Venezia rivela che il 62% degli intervistati ritiene che la gestione della città sia stata negativa. Tra i risultati emersi, si evidenzia anche che circa il 50% degli intervistati si trova in una posizione di indecisione riguardo alle future scelte amministrative. I dati sono stati presentati ieri su VeneziaToday.

Tra i dati emersi dal sondaggio Tecnè realizzato per Citynews sulle elezioni comunali di Venezia, e presentati ieri su VeneziaToday, ce n'è uno che spicca più degli altri (insieme al preoccupante numero di indecisi, vicino al 50%): la valutazione sulla qualità del governo della città in questi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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