Papa Leone XIV nel Principato di Monaco in papamobile saluta la folla

Papa Leone XIV sta visitando il Principato di Monaco durante il suo viaggio apostolico. È la prima volta da quasi cinque secoli che un Papa si reca in questa regione, un viaggio che si svolge con la presenza del Santo Padre a bordo di una papamobile. La visita ha attirato l’attenzione di numerosi fedeli e curiosi che si sono radunati lungo il percorso.

Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, primo Pontefice a visitarlo dai tempi di papa Paolo III nel 1538. Una visita di poche ore visto che il rientro è previsto intorno alle 17. Prevost ha salutato la folla facendo un giro in papamobile. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, in papamobile saluta la folla Articoli correlati Papa Leone XIV è arrivato nel Principato di Monaco in elicotteroPapa Leone XIV è atterrato nel Principato di Monaco dove oggi compirà il suo secondo viaggio apostolico. Leone XIV, storico viaggio nel Principato di Monaco. Sarà il primo Papa a visitarloCon l’arrivo della primavera, Leone XIV ha deciso di uscire dal «letargo giubilare e post-giubilare». Principato di Monaco, Papa Leone XIV: la storica visita e il giro in papamobile #lapresse Tutti gli aggiornamenti su Papa Leone Temi più discussi: Leone XIV in volo verso il Principato di Monaco: viaggio per incoraggiare il bene comune; Papa Leone XIV scrive a Popotus: Cari bambini, restituite ai più grandi la bellezza del mondo; Papa Leone XIV a Monaco: Ostentazione forza e logica prevaricazione compromettono pace; Abusi nella Chiesa, Papa Leone XIV: I sacerdoti colpevoli non siano esclusi dalla misericordia. Papa Leone XIV a Monaco: Ostentazione forza e logica prevaricazione compromettono paceLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV a Monaco: 'Ostentazione forza e logica prevaricazione compromettono pace' ... tg24.sky.it Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, in papamobile saluta la folla(LaPresse) Prosegue il viaggio apostolica di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, primo Pontefice a visitarlo dai tempi di papa Paolo III ... stream24.ilsole24ore.com RTL 102.5. . Papa Leone XIV è arrivato a Monaco. L’elicottero è atterrato in mattinata all’eliporto, dove il Pontefice è stato accolto dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène. Dopo l’arrivo, si sono svolti i saluti ufficiali con 21 colpi di cannone, la guar - facebook.com facebook Principato di Monaco, prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV: è il primo Pontefice a visitarlo dal 1538. Bagno di folla in papamobile prima del rientro previsto nel pomeriggio. x.com