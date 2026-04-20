Donna trovata morta in strada a Vignale Monferrato 53enne accoltellata alla gola | caccia al killer

Da virgilio.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 53 anni è stata trovata morta in una strada di Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La donna presentava una ferita da arma da taglio alla gola. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare e catturare l'autore del gesto. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali motivi o sospetti.

Una donna di 53 anni è stata uccisa in strada in provincia di Alessandria, a Vignale Monferrato, comune che conta poco meno di mille abitanti. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata accoltellata alla gola. Subito sono stati chiamati i soccorsi e un’ambulanza di Casale Monferrato è stata inviata sul luogo dell’aggressione. Purtroppo il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di risalire all’autore dell’omicidio. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it

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