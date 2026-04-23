Ilenia Panzolini chi era la donna di Montefiascone trovata morta ad Amsterdam | Ipotesi femminicidio arrestato il marito

Una donna di Montefiascone è stata trovata senza vita ad Amsterdam. La vittima, identificata come Ilenia Panzolini, viveva nella capitale olandese da circa dieci anni insieme al marito, Antonio Lupoli. La polizia ha arrestato l'uomo e sta valutando l'ipotesi di femminicidio. La coppia era residente nella città da diverso tempo, ma i dettagli sul caso sono ancora in fase di accertamento.

Vivevano ad Amsterdam da una decina di anni Ilenia Panzolini e Antonio Lupoli, entrambi originari di Montefiascone. Lei, 45 anni, è stata trovata morta la sera di venerdì 17 aprile in un'abitazione a Madurastraat, via nel quartiere Indische Buurt (zona est della capitale). "La polizia - scrive il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam: fermato il compagno della 45enne, ipotesi femminicidioUna donna italiana di 45 anni, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta in casa ad Amsterdam. Leggi anche: Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, aveva 45 anni ed era originaria del Viterbese. Fermato il compagno Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli-Lazio, Milinkovic-Savic: Vogliamo vincere più partite possibili; Sinner quando gioca a Madrid? Debutto contro Bonzi: data, orario, tabellone, montepremi e dove vedere il torneo; Real Forio promosso in Serie D: festa grande sull'isola; Stefano De Martino, invasione di STEP a Sanremo? Biagio Izzo: Approfittiamo della situazione. Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam, fermato il maritoLa donna, 45 anni, originaria di Montefiascone, comune in provincia di Viterbo, viveva da tempo all’estero. Il corpo è stato trovato in un appartamento dopo la segnalazione dei vicini. Sono in corso l ... rainews.it Una segnalazione partita dai vicini, poi l’intervento della polizia e la drammatica scopertaUna segnalazione partita dai vicini, poi l’intervento della polizia e una scoperta drammatica: è così che, nella serata di venerdì, è emerso il caso della donna italiana trovata senza vita in un appar ... lanuovasardegna.it Italiana trovata morta ad Amsterdam, Ilenia Panzolini aveva 45 anni: fermato il compagno x.com Leggo. . Si chiamava Ilenia Panzolini, era originaria di Montefiascone ed è stata trovata morta ad Amsterdam. Il marito è in stato di fermo. La 45enne è stata trovata senza vita venerdì sera all'interno di un'abitazione in Madurastraat, nel quartiere Indische Buurt - facebook.com facebook