ATP Marrakech 2026 Federico Cinà eliminato all’esordio

Federico Cinà è stato eliminato all’esordio nel torneo ATP 250 del Grand Prix Hassan II 2026, giocato a Marrakech. La partita si è conclusa con la sconfitta del tennista italiano, che non ha superato il primo turno della competizione. Il torneo si sta svolgendo sulla superficie in cemento, con numerosi giocatori in gara provenienti da diverse nazioni.

Si rivela amaro l’esordio nel Grand Prix Hassan II 2026 di tennis, torneo ATP 250 in corso sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco, per l’azzurro Federico Cinà, in tabellone grazie allo slot riservato ai Next Gen: l’italiano cede al francese Alexandre Muller, che si impone con lo score di 6-2 6-3 in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il transalpino agli ottavi ci sarà il vincente tra il ceco Vit Kopriva ed il serbo Hamad Medjedovic, che scenderanno in campo domani. Nel primo set l’azzurro inizia al meglio, vincendo otto dei primi nove punti giocati e portandosi sul 2-0 grazie al break a zero ottenuto nel secondo game. Il transalpino... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Marrakech 2026, Federico Cinà eliminato all’esordio Articoli correlati Pronostico e quote Federico Cinà – Alexandre Muller, Marrakech 31-03-2026Federico Cinà e Alexandre Muller apriranno il programma su un campo centrale tinto d’azzurro visto che dopo il classe 2007 siciliano giocheranno... Leggi anche: ATP Marrakech 2026, Hanfmann vince all’esordio. Giornata storica per il Marocco Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento 4 italiani in main draw a Marrakech: Darderi numero 1; Tabellone ATP Marrakech 2026: Darderi prima testa di serie, possibile derby con Bellucci. Berrettini e Cinà di scena; ATP Marrakech , il tabellone: Darderi in difesa del titolo. Per l'Italia anche Berrettini, Bellucci e Cinà; Cinà-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming. ATP Marrakech 2026, Federico Cinà eliminato all’esordioSi rivela amaro l’esordio nel Grand Prix Hassan II 2026 di tennis, torneo ATP 250 in corso sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco, per l’azzurro Federico Cinà, in tabellone grazie allo slot ... oasport.it Federico Cinà sconfitto all'esordio a Marrakech: l'azzurro, partito anche bene nel primo set con un break di vantaggio, ha poi subito un parziale di 12 giochi a 3, salutando il torneo x.com Oggi è il compleanno del nostro Federico Cinà, che compie 19 anni TAAAAAANTI AUGURI FEDEEEE facebook