Usa-Iran Trump non ha fretta | Tregua non ha scadenza

L'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato che la tregua con l'Iran non ha una data di scadenza e che non intende accelerare i tempi per una ripresa delle negoziazioni. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni e scontri tra le due parti, con l'obiettivo di mantenere stabile il cessate il fuoco. Trump ha affermato che non c’è fretta e che la pazienza può favorire un accordo duraturo.

(Adnkronos) – "La tregua non ha una scadenza". Donald Trump ha esteso il cessate il fuoco con l'Iran e, apparentemente, non mette fretta a Teheran. I negoziati per porre fine alla guerra sono fermi, complice il braccio di ferro sullo Stretto di Hormuz: gli Stati Uniti non revocano il blocco navale, considerato un atto di.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran, perché Trump congela l'attacco - Porta a porta 15/01/2026

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