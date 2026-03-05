In Italia a rischio anche le piante medicinali e aromatiche

In Italia, il settore delle piante medicinali e aromatiche, che genera un mercato da un miliardo di euro all’anno, si trova in difficoltà. La crisi economica e altri fattori stanno mettendo a rischio la produzione e la disponibilità di queste piante. La situazione interessa sia le coltivazioni che la filiera di approvvigionamento, coinvolgendo aziende e operatori del settore.

Ambiente Le piante medicinali e aromatiche in Italia - settore che muove un mercato da 1 miliardo di euro all'anno - sono sempre più a rischio Le piante medicinali e aromatiche in Italia – settore che muove un mercato da 1 miliardo di euro all'anno – sono sempre più a rischio a causa dell'avanzare della crisi climatica, della perdita di habitat, dalla raccolta eccessiva e dal commercio illegale. Lo certificano i dati contenuti nel nuovo report di Legambiente «Natura selvatica a rischio 2026. Piante medicinali e aromatiche: preservare la salute, il patrimonio e i mezzi di sussistenza». Tra le più minacciate ci sono la genziana lutea, l'arnica montana e l'artemisia nana.