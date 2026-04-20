Oroscopo della settimana 20-26 aprile 2026 tutti i segni | classifica transiti e previsioni positive

Durante la settimana dal 20 al 26 aprile 2026, il Sole entra in Toro nelle prime ore del mattino, segnando l'inizio di un periodo più pragmatico. Questa fase si sviluppa con una maggiore attenzione alle questioni pratiche e si conclude con un’apertura improvvisa verso nuove opportunità. Le influenze planetarie sono incentrate sui transiti che riguardano vari segni, portando effetti distinti e specifici per ciascuno.

L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 cambia tono da oggi: il Sole entra in Toro nelle prime ore del mattino e inaugura una fase più concreta, che nel finale si apre di colpo alla novità. Il ponte del 25 aprile, fra Festa della Liberazione e primo weekend lungo della primavera, fa da cerniera tra le due atmosfere. Una settimana che chiede radici nei primi giorni e leggerezza in quelli successivi, e premia chi sa tenere insieme le due cose. Firma: Artemide – Aggiornato il 20 aprile 2026 Il Sole in Toro, entrato oggi alle prime luci, rimette al centro parole molto italiane in queste giornate: casa, misura, piacere lento. Martedì 21 aprile Mercurio incontra Marte in Ariete e rende le parole rapide, a tratti taglienti: buon momento per chiudere discorsi rimasti sospesi, purché con un filo di diplomazia in più.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA 26/01-01/02/2026 per tutti i segni zodiacali

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