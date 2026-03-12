America' s Cup Manfredi | Previsioni turistiche per il 2027 molto positive

Per l'America's Cup a Napoli, le previsioni sui flussi turistici per il 2027 sono molto positive, secondo Manfredi. Il sindaco ha espresso ottimismo riguardo all'afflusso di visitatori in città, sottolineando l'importanza dell'evento. Ha inoltre sperato che le questioni internazionali non influiscano negativamente sulla presenza di turisti e sulla riuscita dell'evento.

«In relazione alla presenza dell'America's Cup a Napoli le previsioni sui flussi turistici sono molto positive, sperando che ovviamente le questioni internazionali non ci penalizzino». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'inaugurazione della ventinovesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in corso alla Mostra d'Oltremare. Napoli, Santanchè: «America’s Cup booster importante crescita turismo» «L'America's Cup - aggiunge - è un'occasione molto importante non solo per l'indotto turistico, ma anche per la per la tipologia di turismo che porta. Per la nostra città è molto importante per la crescita e le opportunità di lavoro». 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - America's Cup, Manfredi: «Previsioni turistiche per il 2027 molto positive» Articoli correlati Leggi anche: America’s Cup 2027: l’accordo tra Fico e Manfredi rilancia Napoli come sede dell’evento. Leggi anche: America?s Cup e stadio, asse tra Fico e Manfredi Una raccolta di contenuti su America's Cup Manfredi Previsioni... Temi più discussi: Manfredi: grazie alla America's Cup bonifica a mare subito e non dal 2030 Consiglio a Bagnoli; America's Cup, tensioni e proteste a Bagnoli: un poliziotto ferito; America's Cup, Manfredi: Dopo dragaggio materiali trasportati via mare; America’s Cup a Bagnoli, tra Consigli comunali blindati e due indagini della magistratura. 'No America's Cup', a Bagnoli un artista raffigura un bacio tra Meloni e ManfrediPerformance artistica in serata a Bagnoli dove, sul muro dell'ex Italsider in via Coroglio, il muralista australiano Ineos, a sostegno della rete ' No America's cup' , ha proiettato alcune sue opere t ... ansa.it America's Cup a Napoli, tensioni a Bagnoli: scontri coi manifestanti, un poliziotto feritoLeggi su Sky TG24 l'articolo America's Cup a Napoli, tensioni a Bagnoli: scontri coi manifestanti, un poliziotto ferito ... tg24.sky.it L'uva della rabbia di Steinbeck lo consigliate In America fece scandalo e lo bruciarono. Lui vincerà il Nobel - facebook.com facebook Karp, Ceo di Palantir: “Ciò che rende l'America speciale in questo momento sono le nostre capacità letali. La nostra capacità di combattere guerre”. Non da meno il fatto che queste capacità siano nelle mani di pochi oligarchi dichiaratamente illiberali x.com