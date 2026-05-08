Nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, si sono svolti diversi eventi politici. La leader di un partito di centrodestra ha commentato con tono critico le recenti dichiarazioni di un’opposizione di sinistra, accusandola di voler modificare un video già pubblicato. Contestualmente, il presidente del Consiglio ha incontrato il nuovo premier ungherese a Palazzo Chigi, confermando l’impegno di Roma nelle relazioni internazionali.

Nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, Giorgia Meloni ha ricevuto il neoeletto premier ungherese Péter Magyar a Palazzo Chigi. L'incontro è stato definito "proficuo" dalla premier e ha consolidato la "solidità delle relazioni tra Italia e Ungheria". Eppure, c'era chi, dopo la vittoria di Magyar alle elezioni ungheresi del 12 aprile scorso, affermava con convinzione: "Quello che è certo è che ha perso Orbán, ma con lui ha perso Trump e ha perso Giorgia Meloni". Le parole, smentite in toto dalle immagini che arrivavano da Palazzo Chigi, appartengono alla segretaria del Pd, Elly Schlein. Già, perché la segretaria, dopo la sconfitta di Orbán, era arrivata a celebrare la fine del sovranismo: "Il tempo dei sovranisti - sosteneva - è finito, il tempo delle destre nazionaliste è finito.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - FdI stronca Elly Schlein: "Vuole rifare il video cambiando qualche parola?"

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