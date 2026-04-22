Una dichiarazione attribuita a un rappresentante politico ha sollevato un'attenzione mediatica riguardo a una visita di una delegazione di un partito di centrodestra in Albania. L’interlocutore ha commentato un viaggio all’estero, sottolineando una discrepanza tra i numeri di persone trattenute dichiarati durante la visita e quelli comunicati in precedenza. La polemica si concentra sulla precisione delle informazioni diffuse e sui dettagli relativi alla presenza di persone in stato di detenzione.

"Ho trovato incredibile che una delegazione di Fratelli d'Italia andasse in gita in Albania per dirci che sono state lì trattenute 536 persone, quando negli annunci dovevano essere 36.000. E basta fare due conti per capire che hanno speso 300.000 euro per ogni migrante trattenuto in quel centro, violandone i diritti secondo la Costituzione, le leggi italiane e le leggi europee. 300.000 euro a migrante. Questo è la sicurezza secondo Meloni: violare i diritti delle persone triplicando le spese per i cittadini italiani". Una giornata a tutta propaganda per Elly Schlein, nel giorno in cui alla Camera la maggioranza vota la fiducia al Dl Sicurezza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, "FdI in gita in Albania" e "con la clava": fango su Meloni

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