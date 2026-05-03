FC 26 IL TRENO FRANCESE | DISPONIBILE THÉO HERNANDEZ TOTS MO

Una novità importante riguarda il settore sinistro, che si arricchisce con l’aggiunta di Théo Hernandez, disponibile con una versione TOTS da 93 di valutazione complessiva. La sua presenza rappresenta un aggiornamento significativo per la rosa, offrendo nuove possibilità a chi desidera migliorare la propria squadra nel gioco. La sua disponibilità si inserisce nella recente offerta di contenuti speciali dedicati ai giocatori più performanti.

La fascia sinistra riceve un upgrade monumentale. Théo Hernandez è disponibile con una versione Menzioni d’Onore TOTS da 93 OVR. Una carta che combina una velocità devastante a una solidità difensiva impressionante, confermandosi come uno dei terzini più forti del gioco. Ecco come sbloccarlo. Il rilascio dei TOTS Menzioni d’Onore porta su FC 26 un elemento imprescindibile per chi cerca spinta offensiva senza rinunciare alla copertura. Con una valutazione generale di 93, Théo Hernandez si conferma un giocatore dominante, capace di ricoprire più ruoli sulla corsia mancina grazie a statistiche fisiche e tecniche di primissimo livello. Analisi della Carta: Potenza e Versatilità.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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