Arriva un’Evoluzione di “fine tuning” per la promo Fantasy FC. A differenza delle altre sfide che stravolgono la carta, Calma e Sangue Freddo è pensata per colmare quelle piccole lacune tecniche che spesso fanno la differenza tra un buon giocatore e un top player: l’equilibrio nei contrasti e la lucidità davanti alla porta. I Requisiti e la Ripetibilità Record. Il dato che salta subito all’occhio è la possibilità di completarla quasi all’infinito: OVR Max: 86. Rarità: Non raro – Tour mondiale fuoriclasse argento. Ruolo: No Portieri. Ripetibile: 21 volte. Scadenza: 17 giorni. I Miglioramenti: Precisione Chirurgica. L’evoluzione si concentra su due statistiche “nascoste” ma vitali nel gameplay: Equilibrio: +4 (fino a un massimo di 91). Utile per non cadere durante i contrasti e mantenere il controllo palla. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Guida Evoluzione FC 26: “Calma e Sangue Freddo” (Calm & Collected)

