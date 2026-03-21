FC 26 Showdown Nazionali | Italia vs Irlanda del Nord – Chi merita il +2?

Nelle prossime ore, il match tra Italia e Irlanda del Nord si svolgerà durante i FC 26 Showdown Nazionali. Si tratta di una partita importante che mette di fronte due squadre per determinare chi otterrà i due punti bonus. La sfida si svolge nel contesto dei play-off internazionali, con gli appassionati pronti a seguire ogni movimento in campo.

Il clima si scalda per i play-off internazionali e FC 26 accende la sfida con il nuovo duello Showdown. Da una parte il nerazzurro Davide Frattesi, dall’altra il talento del Liverpool Conor Bradley. Le regole sono semplici: chi vince sul campo reale ottiene un +2 OVR, in caso di pareggio entrambi ricevono un +1. Ecco l’analisi completa per decidere su chi puntare i tuoi crediti. L’Azzurro: Davide Frattesi (88). Frattesi si presenta come un centrocampista “box-to-box” totale. Con il potenziale upgrade a 90, diventerebbe una delle migliori mezzali della Serie A. Punti di forza: Velocità ( 90 ) e Dribbling ( 90 ) eccezionali per un centrocampista. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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