Dopo appena due ore dal lancio della stagione 7, un problema ha interessato il Premium Pass di FC 26. EA Sports è intervenuta prontamente per risolvere un errore legato all’evoluzione “Attacker Round Out” del Pass Premium, che ha causato disservizi tra i giocatori. La correzione è avvenuta nel giro di poche ore, evidenziando una risposta immediata da parte della società.

Clamoroso a soli 120 minuti dal lancio della Season 7. EA Sports è dovuta intervenire d’urgenza per correggere un errore nell’Evoluzione “Attacker Round Out” del Pass Premium. Messaggi in arrivo per chi ha già iniziato il “grind”. La stagione South Africa ’10 è iniziata ufficialmente alle 09:00, ma non sono passate nemmeno due ore prima che scoppiasse il primo caso. I giocatori più veloci, quelli che hanno acquistato immediatamente il Premium Pass (da 1.000 FC Points o 500k crediti), si sono imbattuti in un’Evoluzione “difettosa” che ha costretto EA Sports a un comunicato d’emergenza. Intervento lampo: Cosa è successo?. Al centro della bufera c’è l’Evoluzione “Attacker Round Out”, disponibile già al Livello 1 del percorso Premium.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, IL PREMIUM PASS PARTE COL BUG: EA INTERVIENE DOPO SOLE DUE ORE!

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