FC 26 DIFESA SOTTO ESAME | EA ANNUNCIA CAMBIAMENTI AI PLAYSTYLE DIFENSIVI

EA Sports ha annunciato un aggiornamento al sistema dei contrasti nel suo videogioco di calcio. La modifica riguarda uno degli stili di gioco difensivi più diffusi, con l’obiettivo di rendere più equilibrate le caratteristiche tra le statistiche dei giocatori e le mosse speciali. La novità sarà introdotta attraverso un nuovo aggiornamento software, senza ulteriori dettagli sui tempi di rilascio o le modalità precise di modifica.

Il sistema dei contrasti sta per essere aggiornato. Con un comunicato ufficiale, EA Sports ha confermato di voler intervenire su uno degli stili di gioco più popolari per bilanciare meglio il rapporto tra statistiche reali e abilità speciali. Ecco cosa cambierà e perché i tuoi difensori potrebbero comportarsi diversamente nel prossimo aggiornamento. Attraverso l’ultimo back Update, il team di sviluppo di FC 26 ha preso una posizione chiara su una delle discussioni più accese degli ultimi mesi: l’efficacia dello stile di gioco Bruiser (Mastino). Dopo aver monitorato migliaia di partite, EA ha deciso di apportare dei correttivi per garantire che il campo rispecchi fedelmente i valori degli atleti.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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