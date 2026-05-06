La nuova pubblicità girata a Milano con Megan Gale

A Milano è stata girata una nuova campagna pubblicitaria con Megan Gale, nota modella e attrice australiana. La modella, famosa negli anni Novanta per una celebre pubblicità di una compagnia telefonica, è stata protagonista delle riprese nelle strade della città. La pubblicità utilizza le location milanesi come sfondo alle scene che coinvolgono la modella. Le riprese si sono svolte in diverse zone della città, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche.

Le strade sono quelle di Milano e la protagonista della pubblicità è Megan Gale, indimenticata modella e attrice australiana protagonista negli anni Novanta di una fortunata réclame di una compagnia telefonica. Le immagini che stanno circolando in questi giorni, però, non sono d’epoca: si tratta.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bentornata Megan Gale: l’ex volto Omnitel torna in una nuova pubblicità Megan Gale torna in Italia: la nuova sfida di Iliad per il mercato? Cosa scoprirai Chi è l'attrice internazionale scelta per la nuova strategia di Iliad? Come cambierà il mercato con l'offerta da 170 Giga a 7,99... Approfondimenti e contenuti Bentornata Megan Gale: l’ex volto Omnitel torna in una nuova pubblicitàAlla fine degli anni ’90 aveva conquistato tutti con la pubblicità di Omnitel. Ora Megan Gale torna per il nuovo spot di Iliad. Un ritorno particolarmente apprezzato dai nostalgici. novella2000.it Megan Gale, la nuova campagna con la modella conquista il pubblico italianoUn ritorno che punta dritto alla memoria collettiva degli italiani: iliad rilancia la sua comunicazione scegliendo Megan Gale come volto della nuova campagna pubblicitaria. La scelta di ... ilmessaggero.it