Fastweb chiede a Iliad di ritirare la pubblicità con Megan Gale

Fastweb ha richiesto a Iliad di rimuovere una pubblicità in cui appare Megan Gale. La pubblicità, secondo Fastweb, sfrutta in modo eccessivo un richiamo nostalgico e contesta alcuni aspetti della campagna pubblicitaria. Iliad, invece, non ha ancora commentato ufficialmente la richiesta. La pubblicità in questione è stata trasmessa sui canali televisivi e online nelle ultime settimane.

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Secondo la compagnia che ha inviato una lettera di diffida Io spot sfrutterebbe indebitamente l’immaginario storico legato a OmnitelVodafone e configurerebbe un caso di concorrenza sleale. Come spiega la lettera di diffida inviata da Fastweb e diffusa da Benedetto Levi, ceo di Iliad Italia, la modella e attrice australiana «mentre cammina per le vie di Milano viene riconosciuta dalla gente come protagonista di un’altra pubblicità (“Megan, cosa ci fai in questo spot?”, le chiede un passante; “Ho deciso di cambiare”, risponde lei)», poi «inaspettatamente entra in un negozio Iliad (“Megan, anche tu qui!” esclama l’addetto) e sceglie Iliad, “perché è per sempre, quindi.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fastweb chiede a Iliad di ritirare la pubblicità con Megan Gale Notizie correlate Fastweb contro Iliad: contestata la pubblicità con Megan Gale? Punti chiave Perché Fastweb accusa Iliad di aver sfruttato indebitamente il passato? Come si collega il caso di Megan Gale alla storica mossa di... Fastweb fa guerra a Iliad per la pubblicità con Megan GaleFastweb ha mandato una lettera di richiamo a Iliad dopo la diffusione del spot che ha per protagonista Megan Gale, volto storico della Vodafone In... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Megan Gale fa litigare gli operatori. Fastweb chiede a Iliad di fermare lo spot con la testimonial; Fastweb+Vodafone contro iliad: chiesto lo stop alla pubblicità con Megan Gale; Megan Gale: Fastweb + Vodafone chiede a Iliad Italia di bloccare lo spot pubblicitario; Fastweb chiede a Iliad di ritirare la pubblicità con Megan Gale: Sfrutta indebitamente l’immagine storica di Vodafone. Megan Gale ‘sceglie’ iliad, Fastweb chiede di bloccare lo spot: la risposta è sui socialFastweb in una lettera intima a iliad di cessare la diffusione della campagna con Megan Gale. Il Ceo di iliad ha colto la palla al balzo. fortuneita.com Fastweb chiede a Iliad di ritirare la pubblicità con Megan GaleSecondo la compagnia che ha inviato una lettera di diffida Io spot sfrutterebbe indebitamente l’immaginario storico legato a Omnitel/Vodafone e configurerebbe un caso di concorrenza sleale. lettera43.it Megan Gale fa litigare Iliad e Fastweb+Vodafone: quest'ultima ha intimato all'operatore francese di bloccare la campagna pubblicitaria che ha per protagonista Gale, storico volto, a cavallo degli anni duemila, della pubblicità di Omnitel e poi di Vodafone. Fast - facebook.com facebook Fastweb/Vodafone ha diffidato Iliad dopo lo spot con Megan Gale, parlando di concorrenza sleale. Vodafone chiede l’immediata cessazione della campagna. x.com