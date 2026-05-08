Fascicolo Virtuale Operatore Economico ANAC aggiorna il FVOE 2.0

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha annunciato l'aggiornamento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0), che ora include nuova documentazione e funzionalità dedicate alle verifiche nelle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici. La versione rivista mira a migliorare l’efficienza nelle procedure di controllo e verifica delle aziende coinvolte nelle gare pubbliche. L’aggiornamento è stato comunicato ufficialmente dall’ente competente.

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ANAC comunica l’aggiornamento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0), con nuova documentazione e funzionalità dedicate alle verifiche nelle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Appalti pubblici, Anac aggiorna i bandi tipo: entrano le clausole sull’intelligenza artificiale Manfredonia, Ugo Galli: “Lo stesso operatore economico risulta sempre affidatario o subappaltatore di lavori pubblici”Siamo completamente favorevoli alla piena espansione della libera iniziativa privata e, quindi, pronti a perorare la causa di TUTTE le imprese in un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gare, nel Fascicolo virtuale entra anche la verifica del contributo Anac; Casellario informatico ANAC dei contratti pubblici; DURC e congruità della manodopera: il ruolo del contratto collettivo negli appalti; Secondo approfondimento ANCE sul Manuale SOA 2025: Requisiti di carattere speciale. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)Già la Legge 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), nel suo intento riformatore, prevedeva una disposizione programmatica e cioè, all’art. 81, co. 4 del Codice, che presso la Banca dati ... diritto.it Appalti pubblici, al via il fascicolo virtuale dell’operatore economicoFai click su Accetto tutto per accettare l'uso dei cookie non essenziali. Altrimenti, puoi leggere e accettare singolarmente i diversi tipi di cookie qui in basso o consultare la nostra Cookie ... edilportale.com Aggiornato con nuova documentazione il Fascicolo Virtuale Operatore Economico ( #FVOE). Disponibile la verifica dell'obbligo di contribuzione ed aggiornate le specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità: anticorruzione.it/-/news.07.05.2… #AnacNazion x.com Aggiornato con nuova documentazione il Fascicolo Virtuale Operatore Economico - www.anticorruzione.it https://share.google/MeuSZyN5GnF3nvWYz Aggiornato con nuova documentazione il Fascicolo Virtuale Operatore Economico - www.anticorruzione.it A - facebook.com facebook