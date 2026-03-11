A Manfredonia, Ugo Galli ha segnalato che un operatore economico risulta frequentemente coinvolto come affidatario o subappaltatore in vari lavori pubblici, evidenziando una presenza costante in più procedure. La questione riguarda specificamente il ruolo ricoperto dall’azienda nei diversi cantieri e le modalità di affidamento degli incarichi pubblici. La situazione è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti.

Siamo completamente favorevoli alla piena espansione della libera iniziativa privata e, quindi, pronti a perorare la causa di TUTTE le imprese in un contesto efficacemente aperto e concorrenziale. Ora, accade, invece, che lo stesso operatore economico risulti, per una serie di lavori pubblici comunali, peraltro di rilevante importo, sempre e comunque, affidatario o subappaltatore. Noi immaginiamo, al contrario, un’azione municipale che consenta davvero, secondo la normativa vigente, al più elevato numero di ditte di partecipare all’esecuzione delle commesse, indette nell’interesse generale, ossia della Città. Intanto, dopo la nostra, recente, interrogazione in consiglio, circa i progetti individuali per persone con disabilità, siamo ancora in attesa di ricevere la documentazione che ci era stata garantita dal componente la giunta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Ugo Galli: “Lo stesso operatore economico risulta sempre affidatario o subappaltatore di lavori pubblici”

Articoli correlati

Bastoni a Sky: «Ho sbagliato e lo ammetto senza problemi, in campo sarò lo stesso di sempre. Sul Bodo Glimt dico questo»Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...

Muoversi con i mezzi a Favara non sarà più lo stesso: così cambieranno i trasporti pubblici a FavaraMobilità come diritto sociale con più linee e servizi, attenzione alle fasce fragili, sicurezza e investimenti sulla sostenibilità ambientale: tutti...

Una raccolta di contenuti su Ugo Galli

Temi più discussi: UGO GALLI Manfredonia, Ugo Galli: Chi governa la città deve conoscere e applicare le norme; Manfredonia, Galli: Nuovo tariffario per i parcheggi pubblici ed il Ponzio Pilato delle strade; Consiglio comunale di Manfredonia e disabilità: I diritti non si difendono a parole, ma con atti concreti; Referendum, convegno sulle Ragioni del SÌ: grande partecipazione a Manfredonia.

UGO GALLI Manfredonia, Ugo Galli: Cinque interrogazioni in Consiglio ComunaleIl consigliere Ugo Galli ha presentato cinque interrogazioni rivolte a evidenziare le principali criticità che interessano la città ... statoquotidiano.it

UGO GALLI Manfredonia, Ugo Galli: Chi governa la città deve conoscere e applicare le normeLa recente deliberazione di giunta che ridefinisce il piano tariffario dei parcheggi pubblici è stata emanata facendo riferimento a una norma abrogata dall’1 aprile 2023 ... statoquotidiano.it

#manfredonia #ugogalli Manfredonia, Ugo Galli: “Cinque interrogazioni in Consiglio Comunale” StatoQuotidiano.it StatoQuotidiano Manfredonia - Gargano - Basso Tavoliere - facebook.com facebook