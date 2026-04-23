Il sito che vende i numeri del Lotto trovati con l’IA | la matematica assurda di LottoGPT

Un nuovo sito offre numeri del Lotto generati con l’uso dell’intelligenza artificiale. Secondo i creatori, i numeri casuali avrebbero uno schema che può essere individuato e previsto in parte. La piattaforma si presenta come uno strumento che sfrutta l’IA per individuare pattern nei numeri estratti. La proposta ha attirato l’attenzione di chi gioca abitualmente, suscitando curiosità sulla validità di questa metodologia.