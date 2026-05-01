Che mostro | il commento della farmacia a una modella con disabilità fa indignare il web
Su un video pubblicato da una modella con disabilità visiva, un commento con poche parole ha suscitato forti reazioni online. La frase “che mostro” è stata lasciata sotto il video e ha scatenato indignazione tra gli utenti. La farmacia coinvolta ha espresso un commento che ha ulteriormente alimentato le polemiche. La vicenda si è diffusa rapidamente sui social network, attirando l’attenzione su temi di rispetto e sensibilità.
Un commento di poche parole può avere conseguenze enormi. È quello che è successo sotto un video pubblicato da Meelly Mayden, modella e content creator con disabilità visiva, dove è comparsa la frase “ che mostro ”. A renderlo ancora più grave è stato il profilo da cui proveniva: quello ufficiale della Farmacia Comotti. Ovviamente in poche ore il caso è esploso sui social, generando indignazione e migliaia di reazioni, con la vicenda che ha riportato al centro un tema fondamentale: il rispetto online, soprattutto quando si parla di disabilità. Milena, affetta da microftalmo e glaucoma ad angolo stretto — condizioni che influenzano anche l’aspetto degli occhi — ha raccontato di essersi sentita profondamente ferita.🔗 Leggi su Screenworld.it
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«Il nostro amato mostro agirà in solitaria o riceverà la visita di qualche vecchia conoscenza del catalogo classico » Godzilla ha sempre fatto a pezzi ogni avversario contando solo sulla sua forza fuori dal comune, ma qualcosa si è mosso di recente. In un incr - facebook.com facebook