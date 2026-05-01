Su un video pubblicato da una modella con disabilità visiva, un commento con poche parole ha suscitato forti reazioni online. La frase “che mostro” è stata lasciata sotto il video e ha scatenato indignazione tra gli utenti. La farmacia coinvolta ha espresso un commento che ha ulteriormente alimentato le polemiche. La vicenda si è diffusa rapidamente sui social network, attirando l’attenzione su temi di rispetto e sensibilità.

Un commento di poche parole può avere conseguenze enormi. È quello che è successo sotto un video pubblicato da Meelly Mayden, modella e content creator con disabilità visiva, dove è comparsa la frase “ che mostro ”. A renderlo ancora più grave è stato il profilo da cui proveniva: quello ufficiale della Farmacia Comotti. Ovviamente in poche ore il caso è esploso sui social, generando indignazione e migliaia di reazioni, con la vicenda che ha riportato al centro un tema fondamentale: il rispetto online, soprattutto quando si parla di disabilità. Milena, affetta da microftalmo e glaucoma ad angolo stretto — condizioni che influenzano anche l’aspetto degli occhi — ha raccontato di essersi sentita profondamente ferita.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Che mostro”: il commento della farmacia a una modella con disabilità fa indignare il web

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