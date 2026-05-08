Fare rete tra ristorazione produttori e territorio per creare valore | workshop alla Camera di commercio

Lunedì 11 maggio alle 10:30 si terrà un workshop presso la Sala Belvedere della Camera di Commercio di Palermo Enna, in via Emerico Amari 11. L'incontro, promosso da Punto Impresa Digitale, avrà come tema la collaborazione tra ristorazione, produttori e territorio per valorizzare i servizi e le produzioni locali. La partecipazione è prevista nella mattinata, con l'obiettivo di favorire un confronto tra i soggetti coinvolti.

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“Fare rete tra ristorazione, produttori e territorio per creare valore” è il tema del workshop, organizzato da Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna, che si terrà lunedì prossimo, 11 maggio, alle 10,30, nella Sala Belvedere, nei locali di via Emerico Amari 11. L'iniziativa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate “Fare rete per creare valore”: presentato a Brindisi il piano regionale delle Politiche socialiBRINDISI - La Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna ha ospitato nella mattina di oggi, martedì 5 maggio 2026, l’incontro di amministratori... Roma, Camera di Commercio: il valore umano guida l’economia locale? Cosa sapere La Camera di Commercio di Roma diffonde un messaggio per il 1° maggio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lettera di un ristoratore che ha deciso di chiudere; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 maggio; Dalla lavorazione del latte ai cheese cooking, a Ragusa c’è Formaggi in festa. Camera di Commercio Palermo Enna, workshop su rete tra ristorazione e territorioFare rete tra ristorazione, produttori e territorio per creare valore è il tema del workshop, organizzato da Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna, che si terrà lunedì […] ... blogsicilia.it Fare rete tra ristorazione, produttori e territorio per creare valore: l’11 maggio a Palermo un WorkshopPALERMO (ITALPRESS) – Fare rete tra ristorazione, produttori e territorio per creare valore è il tema del workshop, organizzato da Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna, che ... quotidianodigela.it Francesco Emilio Borrelli. . Attentato al Comandante D’Ambrosio: Borrelli porta il caso alla Camera dei Deputati. “Non lasceremo soli gli uomini dello Stato in prima linea contro il caporalato e le grandi griffe dell’illegalità”. Lunedì alle 12 iniziativa di solidarietà facebook Convegno alla Camera di commercio: “Il futuro dell’ #energia” camcom.bz.it/it/novit%C3%A0… x.com