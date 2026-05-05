Fare rete per creare valore | presentato a Brindisi il piano regionale delle Politiche sociali

Martedì 5 maggio 2026, nella Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi, si è svolto un incontro tra amministratori locali e stakeholder territoriali. All’evento, promosso dall’Assessore regionale al Welfare e dalla Direttrice del Dipartimento Welfare, è stato presentato il piano regionale delle Politiche sociali. La riunione ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e rappresentanti del settore sociale della regione.

BRINDISI - La Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna ha ospitato nella mattina di oggi, martedì 5 maggio 2026, l’incontro di amministratori locali e stakeholder territoriali nel corso del quale l’Assessore regionale al Welfare, Cristian Casili, con la Direttrice del Dipartimento Welfare.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Welfare in Puglia, un miliardo di euro per le politiche sociali: presentato il nuovo piano 2026-2028Oltre 1 miliardo di euro come dotazione complessiva fino al 2028, e un approccio che tiene insieme partecipazione e innovazione, con l'obiettivo di... Politiche sociali, confronto a Foggia sul nuovo piano regionale: focus su anziani e disagio giovanileLa vicesindaca Lucia Aprile ha portato i saluti da parte della sindaca Maria Aida Episcopo e dell’intera Amministrazione comunale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Mappa del volontariato sul sito del CESV: tutti i dati che servono a fare rete; Il discorso integrale della presidente della Regione, Alessandra Todde pronunciato oggi in Consiglio regionale in occasione della celebrazione de Sa Die de sa Sardigna; Politiche locali del cibo: al via il Tavolo per la costruzione di una governance partecipata; Varese Corsi Net: un’opportunità per fare rete e sviluppare sinergie. Fibrosi cistica. Il Forum della Lega italiana: Creare una rete per la continuità assistenziale, dall’età pediatrica a quella adultaContinuità assistenziale e terapeutica: sarà questo il tema centrale della quinta edizione del Forum italiano sulla fibrosi cistica, l’evento di divulgazione che la Lega Italiana Fibrosi Cistica onlus ... quotidianosanita.it Friuli VG. Telesca: Creare una rete di biblioteche medichePer l’assessore alla Sanità questo favorirebbe l’aggiornamento dei medici e permetterebbe di avere una fonte comune della conoscenza. Plauso all'esperienza del CRO di Aviano dove è stata creata una ... quotidianosanita.it L'Ordine provinciale ribadisce "l’importanza di fare rete tra istituzioni, professionisti e operatori economici per difendere i valori della legalità, della sicurezza e dello sviluppo del territorio" - facebook.com facebook Biologico, Coldiretti Cuneo: porte aperte in azienda per fare rete e affrontare le sfide del settore x.com