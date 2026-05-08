Famiglia scomparsa l' ex marito | Queste cose le fai con un compagno o con un amico Poi ai figli | Chiedete aiuto

Una donna di 49 anni è scomparsa da 20 giorni insieme ai suoi due figli di 14 e 16 anni, senza che nessuno conosca i motivi o il luogo in cui si trovi attualmente. Il 20 aprile scorso è stata vista l’ultima volta, e da allora non ha più avuto contatti con familiari o conoscenti. Tra le diverse ipotesi investigative, si parla anche di un possibile aiuto da parte di qualcuno che avrebbe fornito un’auto alla donna.

Scomparsa da 20 giorni insieme ai suoi due figli di 14 e 16 anni. E nessuno sa perché. Dov'è finita Sonia Bottacchiari, 49 anni, sparita dai radar il 20 aprile scorso? Tra le tante ipotesi che si stanno facendo largo, spunta quella di qualcuno che avrebbe fornito alla donna un’auto per fare un.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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