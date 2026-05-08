Due persone sono state perquisite dopo aver scritto sui social commenti ingiuriosi rivolti a pubblici ministeri e assistenti sociali. Tra le frasi riportate ci sono affermazioni come “Bimbi strappati alla famiglia, crimine nazista” e “Assistenti sociali dei minori sequestrano bambini”. Gli interventi sono stati eseguiti in un’area boschiva, e le autorità stanno indagando sui contenuti pubblicati.

“Bimbi strappati alla famiglia, crimine nazista ”, “Se i figli sono dello Stato è dittatura ”, “Assistenti sociali dei minori sequestrano bambini ”. Sono queste le scritte offensive e ingiuriose che sono comparse a Vasto, in provincia di Chieti, contro i giudici minorili (e non solo) che si sono occupati del caso della famiglia nel bosco di Palmoli e per le quali oggi sono state perquisite due persone. Si tratta di un uomo e di una donna di Pescara che sono stati fermati dagli agenti della Digos di Chieti per aver imbrattato, nel cuore della notte, non solo i muri della struttura protetta dove si trovano i bambini della famiglia nel bosco, ma anche i muri di recinzione della Questura, della scuola primaria, della sede dei Servizi sociali e della chiesa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, perquisite due persone per le scritte ingiuriose verso pm e assistenti sociali

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