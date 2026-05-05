Biglietto falso per concerto | truffata una donna denunciato 24enne

Una donna è stata truffata tramite un biglietto falso per un concerto. I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato un giovane di 24 anni proveniente dalla provincia di Ancona per il reato di truffa. La vicenda è stata segnalata alle autorità giudiziarie competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 24enne della provincia di Ancona per “truffa”. Nella circostanza, una donna del posto, dovendo acquistare un biglietto per un concerto di un cantante, è stata attratta da un’offerta pubblicata su una piattaforma social, effettuando il pagamento di circa 61 euro. Ricevuta la somma pattuita, il proponente ha fatto recapitare all’acquirente un biglietto risultato contraffatto rendendosi successivamente irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il venditore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Biglietto falso per concerto: truffata una donna, denunciato 24enne Notizie correlate Agrigento, così un falso carabiniere ha convinto una donna di essere stata truffataFinto carabiniere allontanato dalla provincia di Agrigento per truffa aggravata ai danni di una donna. Finta vacanza su TikTok, truffata una donna di Aquino: denunciato un 20enneUna vacanza a basso costo promossa sui social network si è trasformata in un'amara truffa per una cittadina di Aquino.