Frode bancaria tramite sms spoofing giudice condanna l' istituto al rimborso della cliente

Un giudice di pace di Randazzo ha stabilito che una banca deve restituire i soldi a una cliente truffata tramite sms spoofing. La decisione arriva dopo che la donna aveva segnalato di essere stata ingannata con messaggi falsificati che sembravano provenire dall’istituto finanziario. La sentenza impone all’istituto di rimborsare la cliente, confermando la responsabilità nei confronti della vittima.

Il giudice ha stabilito che la banca non ha dimostrato di aver adottato adeguate misure di sicurezza per prevenire operazioni fraudolente Il giudice di pace di Randazzo ha condannato una banca a rimborsare una cliente vittima di una truffa realizzata tramite sms spoofing. Con la sentenza, pubblicata il 27 febbraio scorso, il giudice ha disposto il rimborso di 1.490,50 euro, oltre interessi legali e spese di lite. La decisione è stata pronunciata dal giudice Eleonora Distefano. La cliente era assistita dall'avvocato Maurizio Mariani, legale di Confconsumatori Sicilia. La vicenda risale al dicembre 2023. La cliente, titolare di una carta bancomat, aveva ricevuto sul proprio telefono un sms apparentemente proveniente dal numero utilizzato dalla banca per le comunicazioni ufficiali.

