Varese frode da 200 milioni di euro su crediti fiscali falsi | undici imprenditori coinvolti

A Varese, sono state identificate undici persone coinvolte in un’indagine che ha portato alla scoperta di una frode fiscale da circa 200 milioni di euro. L’indagine ha svelato un sistema di crediti fiscali falsi utilizzati da diverse aziende. Le autorità hanno sequestrato documenti e beni riconducibili agli indagati e stanno continuando gli accertamenti per chiarire l’intera vicenda.

Varese, 20 aprile 2026 – Undici persone coinvolte e una frode fiscale da ben 200 milioni di euro. Nei giorni scorsi, si è conclusa una complessa attività di polizia giudiziaria ed economico finanziaria, condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Varese, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che ha permesso di scoprire il sistema illegale. Nello specifico si tratta di un articolato sistema di frode finalizzato all'indebita generazione di crediti fiscali per importi milionari. A 11 imprenditori residenti principalmente nelle province di Napoli, Caserta, Milano, Potenza e Roma, è stato dunque...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, frode da 200 milioni di euro su crediti fiscali falsi: undici imprenditori coinvolti Notizie correlate Crediti fiscali falsi, frode da 200 milioni di euro: chiuse 45 società "cartiere" in tutta Italia (anche a Pescara) [VIDEO]Un articolato sistema di frode finalizzato all’indebita generazione di crediti fiscali per importi milionari. Frode da 200 milioni: 11 imprenditori nel mirino per crediti falsiLa Procura di Busto Arsizio ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini a 11 imprenditori, residenti tra Napoli, Caserta, Milano, Potenza... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Frode fiscale da 200 milioni, crediti falsi bloccati dalla Guardia di Finanza di Gallarate; Varese, scoperta una frode di crediti falsi da oltre 200 milioni di euro; Truffa da 200 milioni. Chiusa l’indagine; GDF - GUARDIA DI FINANZA * VARESE: FRODE DA 200 MILIONI DI EURO DI CREDITI FISCALI FALSI RESI PREVENTIVAMENTE INUTILIZZABILI. NOTIFICATI GLI AVVISI DI CONCLUSIONE INDAGINI E RECUPERATI 36 MILIONI DI EURO. Varese, frode da 200 milioni di euro su crediti fiscali falsi: undici imprenditori coinvoltiIl sistema era finalizzato all'indebita generazione per importi milionari. Recuperati già 36 milioni per lo Stato: la Guardia di finanza ha notificato agli indagati la chiusura delle indagini ... ilgiorno.it Varese, scoperta una frode di crediti falsi da oltre 200 milioni di euroVARESE (ITALPRESS) - Nei giorni scorsi, si è conclusa una complessa attività di polizia giudiziaria ed economico finanziaria, condotta dalle Fiamme Giall ... italpress.com Lara Barichella sfida il Lago Maggiore per sostenere la pediatria di Varese con una raccolta fondi. - facebook.com facebook È tempo di derby: Cantù e Varese si sfidano alle 19:00 in questa giornata di #SerieA @UnipolCorporate Partita su LBATV: bit.ly/LBATVF2fb Alle 18:30 il prepartita sul canale YouTube con Alma Pellegrini e Max Menetti #TuttoUnAltroSport x.com