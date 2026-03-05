Italia Nostra al Comune | Giù le mani dai capanni prima dell’udienza al Tar

Italia Nostra di Ravenna ha recentemente appreso di una comunicazione riguardante l'intervento del Comune sui capanni presenti nell’area. L’associazione ha richiesto che vengano rispettate le procedure prima dell’udienza al Tar, chiedendo di sospendere qualsiasi intervento sui capanni fino a quella data. La richiesta è stata fatta per tutelare la situazione attuale e garantire il rispetto delle norme in vigore.

Italia Nostra, sezione di Ravenna dice di apprendere di "una recente comunicazione in cui pare venga fatto riferimento ai capannisti che non hanno ancora abbattuto il proprio capanno, invitandoli ad aderire alla concessione demaniale emessa recentemente dal Comune per porre in esecuzione il progetto di costruzione di nuovi capanni". Secondo gli ambientalisti "non è chiaro se venga data indicazione affinché sia soci aderenti alla nuova concessione sia coloro che non vi hanno aderito, demoliscano in questi giorni il proprio capanno originale". Alla luce dell'Ordinanza del Tar dello scorso dicembre, in cui si sospende l'efficacia dell'Ordinanza...