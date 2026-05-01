Anzio si anima con l’arrivo di una manifestazione dedicata a fiori e artigianato, che ha preso il via in Piazza Pia. L’evento, intitolato “Anzio in Fiore”, prevede un’esposizione botanica aperta fino a domenica 3 maggio. Durante la giornata, sono stati allestiti stand e bancarelle che mostrano creazioni artigianali e composizioni floreali, attirando visitatori di tutte le età nel centro cittadino.

? Cosa sapere Inaugurata a Piazza Pia la manifestazione Anzio in Fiore con esposizione botanica fino a domenica 3 maggio.. Il mercato dell'artigianato in Piazza Garibaldi integra l'offerta commerciale e valorizza le tradizioni locali.. Aurelio Lo Fazio e Valentina Corrado hanno inaugurato questa mattina in piazza Pia la nuova edizione di Anzio in Fiore, un evento che trasforma il centro cittadino in un giardino a cielo aperto fino a domenica 3 maggio. La celebrazione della natura ha preso il via con il taglio del nastro ufficiale, un momento condiviso tra le autorità locali e i numerosi cittadini che hanno già iniziato a percorrere i corridoi profumati allestiti per l’occasione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anzio si tinge di colori: fiori e artigianato invadono il centro

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